WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions

Entreprises / Actions

L’appétit de la famille Saadé dans Carrefour va en grandissant / Une participation portée à 5 % un mois après son arrivée au capital

La famille Saadé renforce son ancrage chez Carrefour. Un mois seulement après son entrée au capital, elle a franchi, le 16 décembre dernier, le seuil symbolique des 5 %, s’imposant comme un actionnaire de poids du distributeur. Un mouvement stratégique qui consolide la stabilité de l’actionnariat et illustre les ambitions croisées des deux groupes français.

19/12/2025 - 11:00
PAR Alexandra Milleret
Rodolphe Saadé et Alexandre Bompard (©Carrefour)
Rodolphe Saadé et Alexandre Bompard (©Carrefour)

Un mois après son entrée au capital de Carrefour en remplacement de Peninsula, la ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Les créations d’entreprises font de la résistance / Dans un contexte empreint de défaillances, certaines tendances apparaissent plus prometteuses
19/12/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
emeis s’apprête à demander une sortie anticipée de son plan de sauvegarde accélérée / Un nouveau financement de 3,15 milliards d’euros qui aide
19/12/2025 - 10:00
Entreprises / Actions
Nicolas Dufourcq détaille les trois chapitres du plan industriel de Bpifrance pour les prochaines années / Adapter sa stratégie à un corps d'entreprises mouvant
18/12/2025 - 15:00
Entreprises / Actions
L’année 2026 vue par… Bertrand Dumazy / Président-directeur général d'Edenred
18/12/2025 - 09:00
Entreprises / Actions
Automobile : après les premières annonces de Bruxelles, des détails restent attendus / Au sein de la filière, certains y gagnent plus que d’autres
17/12/2025 - 16:00
 