emeis s’apprête à demander une sortie anticipée de son plan de sauvegarde accélérée / Un nouveau financement de 3,15 milliards d’euros qui aide
Le redressement d’emeis entre dans une phase décisive. Un refinancement de plus de 3 milliards d’euros vient de lui permettre d’allonger significativement la maturité de sa dette et de rembourser par anticipation ses engagements hérités de la crise à l’époque où le groupe s’appelait encore Orpea. Un tournant majeur, espère la société dirigée par Laurent Guillot, qui ouvre la voie à une sortie anticipée du plan de sauvegarde… et, à terme, à un possible retour des dividendes.
19/12/2025 - 10:00
