Entreprises / Actions / Caisse des dépots / Olivier Sichel
Entreprises / Actions
Caisse des dépots / Olivier Sichel
L’année 2026 vue par… Olivier Sichel / Directeur général de la Caisse des dépôts
EXCLUSIF.
Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d’entreprise, investisseurs et économistes.
23/12/2025 - 14:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Caisse des Dépôts : Olivier Sichel a choisi sa nouvelle directrice de cabinet / Julie-Agathe Bakalowicz va remplacer Marie-Laure Gadrat
08/12/2025 - 14:00
Banque des Territoires : Antoine Saintoyant confie les clientèles bancaires à Richard Curnier / Un expert de terrain pour une mission stratégique
01/12/2025 - 09:00
Jean-Baptiste Olivier prend du galon à la Caisse des Dépôts / Il ajoute à son périmètre la direction adjointe des risques du groupe
17/09/2025 - 12:00
Nommé directeur général de la Caisse des Dépôts, Olivier Sichel fait évoluer son état-major / Des nominations au sein du comité exécutif
19/06/2025 - 14:00
Olivier Sichel dévoile sa stratégie pour la Caisse des Dépôts / La souveraineté et la réindustrialisation au cœur de son action
04/06/2025 - 15:00
04/06/2025 - 13:04
Résultat historique pour le groupe Caisse des Dépôts en 2024 / L’institution a renforcé ses actions en matière de souveraineté.
20/03/2025 - 11:00