M&A : 2025, l’année du réveil mondial ? / La France parmi les moteurs du modeste rebond européen
Le marché mondial des fusions-acquisitions a retrouvé de l’élan en 2025, porté par le retour des méga-deals, - avec une valeur totale des transactions estimée à 4 800 milliards de dollars, le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré - et l’effet accélérateur de l’intelligence artificielle. Mais derrière ce rebond, l’Europe avance à un rythme plus mesuré, tandis que la France réussit à se distinguer.
22/12/2025 - 15:00
