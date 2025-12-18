Administrateur du groupe Accor depuis 2017, l’ancien chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy, a choisi de se retirer. Il a remis sa démission ce jeudi, avec effet immédiat.

"Le conseil regrette la décision de Nicolas Sarkozy et en comprend les motivations. A l’unanimité, il tient à lui exprimer sa sincère reconnaissance pour son engagement et la qualité de ses contributions tout au long des huit années d’exercice de son mandat. Le conseil le remercie pour son implication et sa vision stratégique qui ont été des soutiens précieux pour le groupe et ont participé à son rayonnement en France et à l’international", s’est exprimé le groupe présidé par Sébastien Bazin dans un communiqué, ce dernier, ajoutant, "je tiens, en mon nom et en celui des administrateurs du groupe, à remercier très chaleureusement Nicolas Sarkozy d’avoir contribué, depuis tant d’années, aux travaux du conseil d’administration. Il aura, pendant toutes ces années à nos côtés, marqué de son empreinte la transformation et la croissance du groupe Accor et joué un rôle majeur pour définir, accompagner et soutenir l’ambition du conseil et de la direction générale au service du groupe, de ses collaborateurs et de ses actionnaires. Nous partageons le même attachement à faire croître et prospérer un fleuron français, leader de l’hôtellerie mondiale, et je sais pouvoir continuer à compter sur lui, sa fidélité et son engagement aux côtés d’Accor ".