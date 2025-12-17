Entreprises / Actions / Forvia / Valeo / Renault
Automobile : après les premières annonces de Bruxelles, des détails restent attendus / Au sein de la filière, certains y gagnent plus que d’autres
Si le "paquet automobile" de Bruxelles représente un changement de cap effectif quant aux objectifs électriques fixés à l’horizon 2035, les constructeurs automobiles estiment que plusieurs mesures y figurant gagneraient à être plus incisives. Les titres Renault et Stellantis réagissent d’ailleurs peu à la Bourse de Paris. La définition exacte du contenu local, qui devrait être précisée en début d’année prochaine, laisse aussi plusieurs questions en suspens, notamment pour les équipementiers. La filière de la recharge électrique encaisse quant à elle les premières annonces, avant l’ouverture du processus législatif qui précédera leur adoption.
17/12/2025 - 16:00
