WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Forvia / Valeo / Renault

Entreprises / Actions
Forvia / Valeo / Renault

Automobile : après les premières annonces de Bruxelles, des détails restent attendus / Au sein de la filière, certains y gagnent plus que d’autres

Si le "paquet automobile" de Bruxelles représente un changement de cap effectif quant aux objectifs électriques fixés à l’horizon 2035, les constructeurs automobiles estiment que plusieurs mesures y figurant gagneraient à être plus incisives. Les titres Renault et Stellantis réagissent d’ailleurs peu à la Bourse de Paris. La définition exacte du contenu local, qui devrait être précisée en début d’année prochaine, laisse aussi plusieurs questions en suspens, notamment pour les équipementiers. La filière de la recharge électrique encaisse quant à elle les premières annonces, avant l’ouverture du processus législatif qui précédera leur adoption.

17/12/2025 - 16:00
PAR Noémie Helvig
ELECTRIC CAR - CHARGING STATION (Photo by Jean-Marc Barr�re / Hans Lucas via AFP)
ELECTRIC CAR - CHARGING STATION (Photo by Jean-Marc Barr�re / Hans Lucas via AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Le plan Valeo 2028 parie sur l’exécution / Trois moteurs pour tenir le cap dans un marché toujours sous pression
20/11/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
Valeo dépasse les attentes et retrouve de la visibilité / Cap sur le Capital Markets Day du 20 novembre
24/10/2025 - 11:32
Entreprises / Actions
Renault garde la tête froide dans la course électrique / En ligne de mire, le futur plan stratégique de 2026
23/10/2025 - 18:00
Entreprises / Actions
Forvia cale sur la Chine mais maintient le cap / La feuille de route reste inchangée pour 2025
20/10/2025 - 17:00
Entreprises / Actions
Chez Renault, François Provost réorganise sans attendre / Des nominations stratégiques pour l’ingénierie, les marques et les achats
02/09/2025 - 17:30
Entreprises / Actions
Alerte : Renault confie sa direction générale à François Provost
30/07/2025 - 18:10
Entreprises / Actions
Premier semestre solide pour Forvia, qui resserre sa stratégie / Le style Fischer s’imprime dans l’organigramme
28/07/2025 - 17:15
Entreprises / Actions
Valeo avance, mais le marché doute / L’endettement et les incertitudes économiques nourrissent la défiance
25/07/2025 - 17:20
 