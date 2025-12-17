Entreprises / Actions
Pernod Ricard cède ses vins mousseux Mumm Napa aux Etats-Unis / Mais conserve le champagne G.H. Mumm
Pernod Ricard poursuit son recentrage stratégique. Le géant français des spiritueux vient d’annoncer la cession de ses vins effervescents Mumm Napa aux États-Unis au groupe familial Trinchero. Une opération ciblée destinée à renforcer sa montée en gamme, dans un contexte boursier et géopolitique qu’il va devoir absorber l’année prochaine, le groupe ayant entamé un exercice de transition.
17/12/2025 - 11:30
