WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Dirigeants, gouvernance / Stellantis / Peugeot

Dirigeants, gouvernance
Stellantis / Peugeot

Alerte : le groupe familial Peugeot reconduit Robert Peugeot au conseil d’administration de Stellantis

Le groupe familial Peugeot a finalement décidé de reconduire son représentant, Robert Peugeot, au conseil d’administration de Stellantis jusqu’en 2028, vient d’annoncer la société, rappelant que conformément au cadre de gouvernance issu de la fusion de 2021, la représentation du groupe familial Peugeot au conseil d’administration de Stellantis est appelée à entrer dans un cycle de mandats de deux ans à l’issue du mandat initial de cinq ans.

Ce renouvellement interviendra à compter de l’assemblée générale 2026.

"Dans cette perspective, le groupe familial Peugeot a engagé dès septembre 2025 un processus de sélection rigoureux. Prenant en compte le contexte de changement à la direction générale et d’évolution du conseil d’administration de Stellantis, le groupe familial Peugeot a décidé de privilégier la continuité en renouvelant sa confiance à Robert Peugeot pour le représenter. Celui-ci exercera à compter du printemps 2026, un dernier mandat de deux ans au sein du conseil d’administration de Stellantis, et en assurera la vice-présidence", explique le groupe, réaffirmant par ailleurs, "son engagement de long terme envers Stellantis et sa volonté de contribuer activement à sa gouvernance".

17/12/2025 - 08:41
PAR Alexandra Milleret
Robert Peugeot (Photo by Eric PIERMONT / AFP)
Robert Peugeot (Photo by Eric PIERMONT / AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Dirigeants, gouvernance
Jon Nelson revient chez Stellantis à un poste nouvellement créé / Sous la responsabilité du directeur financier, il pilotera les services financiers et les sociétés de leasing
24/11/2025 - 16:00
Dirigeants, gouvernance
Joao Laranjo nommé à la tête des finances de Stellantis / Antonio Filosa fait appel à un fidèle après la démission de Doug Ostermann
29/09/2025 - 12:00
Publications, Résultats
Stellantis fait ses comptes pour 2025 / Entre retour des prévisions financières et facture anticipée des droits de douane américains
29/07/2025 - 16:00
Dirigeants, gouvernance
Alerte : Antonio Filosa nommé administrateur exécutif de Stellantis
18/07/2025 - 13:15
Evenements
Peugeot Invest entre dans une nouvelle ère / Jean-Charles Douin dévoile la stratégie d’investissement de la société
20/05/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Le marché automobile français est schizophrène / Les immatriculations bondissent tandis que les commandes chutent
03/05/2023 - 10:30
Entreprises / Actions
Peugeot Invest réorganise ses équipes de direction / Un air de neuf après une année 2022 en demi-teinte
14/04/2023 - 15:30
Entreprises / Actions
Le marché automobile français se redresse en trompe-l’œil / Les immatriculations masquent la baisse continue des commandes
06/03/2023 - 11:00
 