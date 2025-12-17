Le groupe familial Peugeot a finalement décidé de reconduire son représentant, Robert Peugeot, au conseil d’administration de Stellantis jusqu’en 2028, vient d’annoncer la société, rappelant que conformément au cadre de gouvernance issu de la fusion de 2021, la représentation du groupe familial Peugeot au conseil d’administration de Stellantis est appelée à entrer dans un cycle de mandats de deux ans à l’issue du mandat initial de cinq ans.

Ce renouvellement interviendra à compter de l’assemblée générale 2026.

"Dans cette perspective, le groupe familial Peugeot a engagé dès septembre 2025 un processus de sélection rigoureux. Prenant en compte le contexte de changement à la direction générale et d’évolution du conseil d’administration de Stellantis, le groupe familial Peugeot a décidé de privilégier la continuité en renouvelant sa confiance à Robert Peugeot pour le représenter. Celui-ci exercera à compter du printemps 2026, un dernier mandat de deux ans au sein du conseil d’administration de Stellantis, et en assurera la vice-présidence", explique le groupe, réaffirmant par ailleurs, "son engagement de long terme envers Stellantis et sa volonté de contribuer activement à sa gouvernance".