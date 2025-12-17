Evenements
L’assemblée générale de Sodexo donne le ton pour l’exercice 2026 / Son nouveau dirigeant, Thierry Delaporte, entend articuler son action autour de trois piliers
Après un exercice 2025 lui ayant permis de clore un cycle de transformation engagé après la crise sanitaire et ayant aussi été marqué par certaines embûches aux États-Unis, le champion de la restauration collective se tient prêt à mettre le cap sur la suite. Des acquis et des perspectives détaillés par la présidente du conseil d’administration du groupe lors de son assemblée générale des actionnaires, qui aura aussi permis à son directeur général de commencer à tracer sa feuille de route et à détailler de quelle manière il comptait la dérouler.
17/12/2025 - 10:00
