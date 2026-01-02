Banques / Grégoire Heuzé
Banques
Grégoire Heuzé
L'année 2026 vue par... Grégoire Heuzé / Fondateur de la banque Altamoda
EXCLUSIF.
Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d’entreprise, investisseurs et économistes.
02/01/2026 - 14:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Des banques européennes en avance sur leur valorisation / En 2026, l’IA et le M&A devraient aussi entrer dans l’équation
31/12/2025 - 15:00
L'année 2026 vue par... Lorraine Sereyjol-Garros / Directrice générale de TP ICAP Europe et responsable de l'Europe continentale
31/12/2025 - 09:00
15/12/2025 - 14:00
Crédit Mutuel Arkéa se dote d’une nouvelle direction du développement pour sa banque de détail / Guénolé Quéau aux commandes
11/12/2025 - 15:00