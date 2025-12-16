WAN
Entreprises / Actions / Kering / Ardian

Entreprises / Actions
Kering / Ardian

Kering monétise la Cinquième Avenue / Avec Ardian, une stratégie immobilière désormais bien rodée

Après Paris, Kering applique la même logique à New York. Le groupe a finalisé avec Ardian un accord de co-investissement sur un immeuble emblématique de la Cinquième Avenue, illustrant la gestion plus active de son prestigieux portefeuille immobilier au service du désendettement.

16/12/2025 - 16:00
PAR François Berthon
Luca De Meo, le directeur général de Kering (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Luca De Meo, le directeur général de Kering (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Le désendettement s’impose comme l’un des marqueurs structurants de 2025 chez Kering. Le groupe vient d’ajouter une nouvelle pièce à l’édifice avec une adresse new-yorkaise de tout premier rang.

Kering a finalisé avec Ardian ...

