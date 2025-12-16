Après Paris, Kering applique la même logique à New York. Le groupe a finalisé avec Ardian un accord de co-investissement sur un immeuble emblématique de la Cinquième Avenue, illustrant la gestion plus active de son prestigieux portefeuille immobilier au service du désendettement.

Avec Ardian, une stratégie immobilière désormais bien rodée

Kering monétise la Cinquième Avenue /

Luca De Meo, le directeur général de Kering (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Le désendettement s’impose comme l’un des marqueurs structurants de 2025 chez Kering. Le groupe vient d’ajouter une nouvelle pièce à l’édifice avec une adresse new-yorkaise de tout premier rang.

Kering a finalisé avec Ardian ...