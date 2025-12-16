Private Equity
Private Equity
Tikehau Capital signe son 20ème investissement dans sa stratégie cybersécurité / Intersec va pouvoir compter sur le soutien d’un nouvel actionnaire de référence
En prenant une participation majoritaire dans Intersec aux côtés de Revaia et du management, Tikehau Capital signe un nouveau coup stratégique dans la cybersécurité. La société de gestion renforce ainsi son ancrage dans les technologies de souveraineté numérique, pour propulser la pépite française vers un leadership mondial de la sûreté et de la sécurité.
16/12/2025 - 12:00
Et de vingt. Tikehau Capital et Revaia ont annoncé ce ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Antin s’offre NorthC pour accélérer dans les data centers / Une sixième brique structurante pour le Flagship Fund V
15/12/2025 - 11:00
10/12/2025 - 15:00
Dernière ligne droite pour l’OPA d’EQT sur Waga Energy / Quand la logique industrielle prime sur la logique boursière
09/12/2025 - 11:05
Jolt Capital monte en puissance avec un premier closing à 600 millions / Un cinquième véhicule au service d’une stratégie deeptech de long cours
27/11/2025 - 15:00
Un troisième trimestre (hyper) actif pour Tikehau Capital / La société de gestion anticipe un niveau de collecte record pour 2025
24/10/2025 - 10:45