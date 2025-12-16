Dirigeants, gouvernance / Bureau Veritas / Geoffroy Roux de Bézieux / Pascal Lebard
Dirigeants, gouvernance
Bureau Veritas / Geoffroy Roux de Bézieux / Pascal Lebard
Bureau Veritas : Geoffroy Roux de Bézieux prend de nouvelles fonctions au sein de son board / Il y siégeait déjà en qualité d'administrateur indépendant
Administrateur indépendant du champion des tests, de l'inspection et de la certification depuis 2023, l'ancien président du Medef a été nommé administrateur référent indépendant, président du comité des nominations et des rémunérations et vice-président du conseil d'administration du groupe. Il succède ainsi à Pascal Lebard, qui ne quittera pas le board de Bureau Veritas, mais dont la longévité en son sein ne lui permet plus d'être qualifié d'indépendant.
16/12/2025 - 15:00
