Entreprises / Actions / Sanofi
Entreprises / Actions
Sanofi
Double revers pour Sanofi sur un dossier clé en neurologie / Un profil clinique et réglementaire plus étroit
L’échec clinique du tolébrutinib dans la sclérose en plaques primaire progressive et l’allongement de son parcours réglementaire aux États-Unis viennent fragiliser l’un des piliers du pipeline de Sanofi. Sans remettre l’actif en cause, la séquence accélère le déplacement du centre de gravité vers les prochains jalons R&D attendus en 2026.
15/12/2025 - 16:01
Les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. En septembre, la publication ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Sanofi séduit le marché et renoue avec la confiance / Dupixent bat des records mais la R&D reste attendue au tournant
24/10/2025 - 18:16
La relève du Dupixent fait trébucher Sanofi en Bourse / Les premiers résultats du potentiel successeur instillent le doute
04/09/2025 - 17:30
Sanofi cible Alzheimer et muscle sa R&D en neurosciences / En parallèle, les attentes montent sur un successeur potentiel de Dupixent
06/08/2025 - 17:08
Sanofi injecte 1,6 milliard pour élargir son arsenal vaccinal / L’acquisition de Vicebio cible plusieurs virus respiratoires
22/07/2025 - 17:00
Sanofi signe sa plus grande acquisition depuis 2019 / Blueprint Medicines au cœur d’une stratégie renforcée dans les maladies rares
02/06/2025 - 17:00