L’échec clinique du tolébrutinib dans la sclérose en plaques primaire progressive et l’allongement de son parcours réglementaire aux États-Unis viennent fragiliser l’un des piliers du pipeline de Sanofi. Sans remettre l’actif en cause, la séquence accélère le déplacement du centre de gravité vers les prochains jalons R&D attendus en 2026.