WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Dirigeants, gouvernance / Carrefour

Dirigeants, gouvernance
Carrefour

Carrefour France opère une réorganisation stratégique / Des évolutions au comité exécutif

L’enseigne a décidé de revoir en profondeur son organisation et ses pôles d’activités en France afin de gagner en lisibilité, en efficacité et en agilité. Une refonte stratégique qui s’accompagne de changements clés au sein du comité exécutif.

15/12/2025 - 15:00
PAR Alexandra Milleret
Carrefour (Photo by Vincent Feuray / Hans Lucas via AFP)
Carrefour (Photo by Vincent Feuray / Hans Lucas via AFP)

Place à l’étape numéro deux. Carrefour France a décidé de réorganiser son modèle et sa gouvernance. "L’organisation des opérations de Carrefour France mise en place il ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Politique économique
Les marges de la grande distribution dans le viseur de la sénatrice Antoinette Guhl / Une commission d’enquête sénatoriale en préparation
29/10/2025 - 09:00
Entreprises / Actions
Judith Jiguet devient déléguée générale de la Fédération du Commerce et de la Distribution / Une experte du dialogue avec les agriculteurs et l’Etat
19/09/2025 - 14:00
Feuilleton de l'été
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Alexandre Chertok, directeur de cabinet d’Alexandre Bompard chez Carrefour
22/07/2025 - 09:00
Entreprises / Actions
Carrefour et Coopérative U s’unissent pour créer Concordis / Une nouvelle centrale d’achat européenne pas comme les autres
08/07/2025 - 10:00
Entreprises / Actions
Carrefour cède 7 % du capital de Carmila / Un désengagement partiel sans rupture stratégique
04/06/2025 - 11:30
 