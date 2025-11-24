Entreprises / Actions
L’offensive chinoise fait vaciller les industriels européens / Tandis que la France fait face à ses propres retards, notamment dans la robotisation
Le dernier baromètre "L’industrie en mouvement", ayant été conduit grâce à un ensemble d’acteurs publics et privés, pose un constat en demi-teinte sur l’état de secteur français. Il faut dire que pour pérenniser le renouveau industriel tricolore, un certain nombre de nœuds devront être débloqués. Et la puissance de la Chine, qui s’approprie des parts de marché dans des filières où les Européens étaient auparavant en pointe, n’arrange rien.
24/11/2025 - 09:00
