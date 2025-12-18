Alerte : Emmanuel Macron propose de nommer Xavier Piechaczyk en tant que patron de la RATP

Le Président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Xavier Piechaczyk en qualité de président-directeur général de la RATP, a fait savoir l'Elysée. Cet ingénieur de 56 ans est président du directoire de RTE depuis septembre 2020.

La Présidente de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.