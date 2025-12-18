WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Alerte : Emmanuel Macron propose de nommer Xavier Piechaczyk en tant que patron de la RATP

Le Président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Xavier Piechaczyk en qualité de président-directeur général de la RATP, a fait savoir l'Elysée. Cet ingénieur de 56 ans est président du directoire de RTE depuis septembre 2020.

 

La Présidente de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

18/12/2025 - 17:00
PAR Yoann Defrance
Xavier Piechaczyk - Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Xavier Piechaczyk - Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
Quand l’intelligence artificielle s’invite dans les stratégies commerciales / Le Forum économique mondial dévoile les résultats de sa dernière enquête
18/12/2025 - 18:00
Macro-économie / Taux
BCE : on ne change pas une équipe qui gagne / Les projections d’inflation à horizon 2028 plaident pour le statu quo
18/12/2025 - 17:00
Macro-économie / Taux
Alerte : la Banque centrale européenne laisse ses taux d'intérêt inchangés
18/12/2025 - 14:16
Macro-économie / Taux
L’année 2026 vue par… Anne-Sophie Alsif / Cheffe économiste de BDO France
18/12/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
France : de l'essoufflement à la reprise / Les ménages attendus au tournant au premier semestre 2026
17/12/2025 - 17:00
 