Ardian boucle 2025 par un nouveau millésime d’exception / Plus de 20 milliards de dollars levés pour la troisième année consécutive
Porté par une confiance intacte des investisseurs internationaux - institutionnels mais aussi désormais privés - le géant français du capital-investissement confirme son influence avec plus de 20 milliards de dollars levés cette année, une activité soutenue sur l’ensemble de ses plateformes et un déploiement accéléré dans les secteurs clés de l’économie européenne.
18/12/2025 - 11:00
La société de capital-investissement, Ardian s’apprête ...
