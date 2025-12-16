Entreprises / Actions / Abivax
Abivax, la biotech qui a pulvérisé le SBF 120 en 2025 / Une capitalisation de 7,5 milliards, alors que le calendrier s’accélère
Les résultats de phase avancée publiés cet été ont profondément modifié la lecture du dossier Abivax. La biotech dispose désormais d’une visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2027 et aborde une série d’échéances cliniques et réglementaires décisives. À mesure que ces jalons se rapprochent, la spéculation s’est intensifiée autour d’un actif susceptible d’attirer l’attention des grands laboratoires.
16/12/2025 - 18:13
