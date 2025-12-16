Macro-économie / Taux / Haut Commissariat au Plan / France / Jeux Olympiques / Paris
Macro-économie / Taux
Haut Commissariat au Plan / France / Jeux Olympiques / Paris
Des Jeux de Paris moins coûteux qu’attendus / Les effets sociaux et environnementaux diminuent le coût net pour les finances publiques
La pertinence de l’accueil des grands évènements sportifs est souvent questionnée à l’aune de leurs conséquences pour les finances publiques et ce tout particulièrement lorsqu’elles sont loin d’être au beau fixe. Une situation dans laquelle se trouve aujourd’hui l’Hexagone, cependant une analyse coût bénéfice rendue publique ce mardi par le Haut-commissariat au Plan établit que la facture pourrait être bien moins salée qu’attendue notamment grâce à la prise en compte non seulement des effets économiques pour la France mais également de ceux environnementaux et sociaux.
16/12/2025 - 17:00
