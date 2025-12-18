IPO
2025, un rendez-vous manqué pour la reprise des IPOs françaises et européennes / Pendant que les Etats-Unis et la Chine ne sont que peu bousculés par les tensions ambiantes
Alors que les espoirs de reprise des introductions en Bourse, en France et en Europe, étaient tournés vers 2025, l’année écoulée n’aura pas permis d’inverser la tendance. Bien que certaines opérations d’envergure répondent à l’appel, les entreprises du Vieux continent semblent avoir été freinées par les risques d’exécution entraînant des troubles à l’œuvre dans le monde, sur le plan économique et géopolitique. Des tensions qui sont pourtant loin d’avoir produit le même effet de pièces et d’autres du globe. Certains facteurs pourraient toutefois permettre à l’Europe de changer de cap.
18/12/2025 - 10:00
