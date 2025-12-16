Macro-économie / Taux
Alerte : l’Assemblée nationale adopte le PLFSS 2026 en lecture définitive
En séance publique, les députés ont adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 (247 voix pour, 232 contre) à l'occasion de son examen en lecture définitive.
Le texte voté prévoit un déficit de la Sécurité sociale de 19,4 milliards d’euros en 2026. A noter qu’il atteint 24 milliards d’euros en excluant les transferts de l’Etat visant à compenser notamment une part des exonérations de cotisations sociales.
En 2025, le déficit de la Sécurité sociale devrait s'établir à 23,5 milliards d'euros.
16/12/2025 - 18:25
