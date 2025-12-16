En séance publique, les députés ont adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 (247 voix pour, 232 contre) à l'occasion de son examen en lecture définitive.

Le texte voté prévoit un déficit de la Sécurité sociale de 19,4 milliards d’euros en 2026. A noter qu’il atteint 24 milliards d’euros en excluant les transferts de l’Etat visant à compenser notamment une part des exonérations de cotisations sociales.

En 2025, le déficit de la Sécurité sociale devrait s'établir à 23,5 milliards d'euros.