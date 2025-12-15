Macro-économie / Taux / Emmanuel Macron / Rexecode / taux d'emploi
Macro-économie / Taux
Emmanuel Macron / Rexecode / taux d'emploi
Les finances publiques peuvent attendre davantage de la durée du travail / Les salariés à temps complet en France travaillent nettement moins que la moyenne européenne
Le marronnier du temps de travail dans l’Hexagone revient à nouveau sur la table cette semaine, cette fois-ci par l’intermédiaire des équipes de Rexecode. Celles-ci ont publié leur étude annuelle sur la comparaison européenne de la durée effective du travail. Il en ressort que les salariés français ont travaillé en moyenne près de 1 545 heures, là où la moyenne européenne est de 1 625 heures. Un retard qui est imputé pour l’essentiel à ceux à temps complet.
15/12/2025 - 18:00
