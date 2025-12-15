Entreprises / Actions / Sopra Steria
Entreprises / Actions
Sopra Steria
Rajesh Krishnamurthy prend la direction générale de Sopra Steria / Un profil international pour consolider la trajectoire
Sopra Steria a rapidement refermé la parenthèse ouverte par le départ de Cyril Malarge. Le groupe a officialisé la nomination de Rajesh Krishnamurthy à la direction générale, avec une prise de fonctions début février. Un choix qui met en avant un profil international rompu aux transformations complexes, alors que l’ESN cherche à consolider sa trajectoire après un passage à vide conjoncturel.
15/12/2025 - 17:30
Le départ surprise de Cyril Malarge vers Alten, annoncé ...
