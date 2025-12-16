Afin de mesurer l’intérêt, pour des entreprises cotées aux capitalisations moyennes, de mener des stratégies d’acquisitions en série, une étude en a regroupé 44 d’entre elles dans un indice destiné à analyser leurs performances et leurs niveaux de valorisation. Il en ressort, sur du long terme, qu’elles surpassent leurs homologues lorsque plusieurs facteurs témoignent de la pertinence avec lesquelles les opérations de croissance externe sont menées.