Antin s’offre NorthC pour accélérer dans les data centers / Une sixième brique structurante pour le Flagship Fund V
Un an après son closing à 10,2 milliards d’euros, le Flagship Fund V d’Antin signe une acquisition emblématique avec NorthC Datacenters. Premier investissement du fonds dans les data centers, l’opération ouvre le volet numérique du véhicule et illustre la montée en puissance stratégique des infrastructures digitales dans l’allocation d’Antin.
15/12/2025 - 11:00
Le Flagship Fund V d’Antin Infrastructure Partners poursuit son déploiement avec une opération structurante. Le fonds, qui ...
