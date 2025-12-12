Sur les marchés / Planisware / sbf 120
Sur les marchés
Planisware / sbf 120
Planisware est sur le départ du SBF 120 / Le scénario futur pourrait être plus optimiste que celui établi sur les marchés pour l'heure
Des inquiétudes sur la croissance future du spécialiste de l’édition de logiciels pour les entreprises, ainsi que sur certains risques liés à l’IA, ont pesé sur son titre ces derniers mois. S’il existe encore quelques facteurs d’incertitude, sa dernière publication trimestrielle avait toutefois été l’occasion de rassurer la communauté financière à ces égards.
12/12/2025 - 16:00
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La défense gagne encore du terrain au SBF 120 / Exail Technologies consacre sa mue en accédant au cercle des valeurs de référence
22/09/2025 - 18:00
Planisware rectifie le tir sur ses prévisions de croissance / Tandis que l'un de ses piliers d'activité se révèle être un atout de taille
31/07/2025 - 15:00
Un trimestre à double vitesse pour les entreprises du SBF 120 / Une croissance (timide) du chiffre d’affaires global en trompe-l’œil
03/06/2025 - 14:00
Les solutions de Planisware continuent de séduire les entreprises / Dans un contexte de besoin de visibilité et d'habileté
29/04/2025 - 17:01
Le CAC 40 a prédominé les résultats du SBF 120 en 2024 / Mais certains secteurs ont aussi pesé sur sa rentabilité globale
31/03/2025 - 16:00
Planisware a encore tiré parti de son modèle et de ses tendances porteuses en 2024 / Retour sur une première année de cotation rondement menée
27/02/2025 - 10:00
Les entreprises du SBF 120 adhèrent toujours plus massivement à l’actionnariat salarié / Et les collaborateurs apprécient
06/01/2025 - 10:00
Planisware intègre (déjà) le SBF 120 / Moins de huit mois après son IPO, l'éditeur de logiciels confirme le succès de sa trajectoire
13/12/2024 - 15:00