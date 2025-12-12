WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Sanctions AMF

Sanctions AMF

Novaxia et son fondateur de nouveau sanctionnés par l’AMF / Mais une amende bien moins lourde que ce que réclamait le Collège du gendarme boursier

Malgré de nouveaux manquements avérés, la société de gestion Novaxia Investissement s’en sort finalement avec une sanction de 500 000 euros, bien en deçà des 1,4 million initialement requis par le Collège de l’AMF. La Commission des sanctions n’a en effet pas retenu la qualification de "dirigeant de fait" visant Joachim Azan, ancien dirigeant et actionnaire unique de Novaxia, écartant ainsi le grief le plus lourd.

12/12/2025 - 15:00
PAR Alexandra Milleret
Autorité des marchés financiers (Photo by Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
Autorité des marchés financiers (Photo by Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Sanctions AMF
Alerte : scandale H2O : le Collège de l’AMF requiert contre Caceis une amende de 3,5 millions d’euros
21/11/2025 - 11:59
Sanctions AMF
L’AMF sanctionne pour la première fois des co-gérants de CIF à titre personnel / Plus de 2 millions d’euros encaissés illégalement
07/11/2025 - 09:45
Sanctions AMF
L’AMF, un gendarme bien indispensable au sein de l’Union européenne / Le montant de sanctions le plus important d’Europe
21/10/2025 - 08:30
Sanctions AMF
L’AMF s’apprête-t-elle à vivre une révolution ? / De nouveaux pouvoirs proches de la FCA britannique
01/10/2025 - 10:00
Sanctions AMF
L’AMF épingle (de nouveau) une société de gestion pour manquements à ses obligations professionnelles / Altaroc Partners et ses dirigeants écopent d’une amende salée
16/09/2025 - 16:00
 