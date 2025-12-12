Mais une amende bien moins lourde que ce que réclamait le Collège du gendarme boursier

Malgré de nouveaux manquements avérés, la société de gestion Novaxia Investissement s’en sort finalement avec une sanction de 500 000 euros, bien en deçà des 1,4 million initialement requis par le Collège de l’AMF. La Commission des sanctions n’a en effet pas retenu la qualification de "dirigeant de fait" visant Joachim Azan, ancien dirigeant et actionnaire unique de Novaxia, écartant ainsi le grief le plus lourd.