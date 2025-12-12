Sanctions AMF
Sanctions AMF
Novaxia et son fondateur de nouveau sanctionnés par l’AMF / Mais une amende bien moins lourde que ce que réclamait le Collège du gendarme boursier
Malgré de nouveaux manquements avérés, la société de gestion Novaxia Investissement s’en sort finalement avec une sanction de 500 000 euros, bien en deçà des 1,4 million initialement requis par le Collège de l’AMF. La Commission des sanctions n’a en effet pas retenu la qualification de "dirigeant de fait" visant Joachim Azan, ancien dirigeant et actionnaire unique de Novaxia, écartant ainsi le grief le plus lourd.
12/12/2025 - 15:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Alerte : scandale H2O : le Collège de l’AMF requiert contre Caceis une amende de 3,5 millions d’euros
21/11/2025 - 11:59
L’AMF sanctionne pour la première fois des co-gérants de CIF à titre personnel / Plus de 2 millions d’euros encaissés illégalement
07/11/2025 - 09:45
L’AMF, un gendarme bien indispensable au sein de l’Union européenne / Le montant de sanctions le plus important d’Europe
21/10/2025 - 08:30
L’AMF s’apprête-t-elle à vivre une révolution ? / De nouveaux pouvoirs proches de la FCA britannique
01/10/2025 - 10:00
L’AMF épingle (de nouveau) une société de gestion pour manquements à ses obligations professionnelles / Altaroc Partners et ses dirigeants écopent d’une amende salée
16/09/2025 - 16:00