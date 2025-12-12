Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
La Fed joue la continuité au FOMC / Les patrons des antennes régionales renouvelés
Le Conseil des gouverneurs de l’institution de Washington a approuvé le renouvellement pour cinq ans des mandats des dirigeants des Fed régionales. Ceux-ci possèdent un rôle majeur dans la conduite de la politique monétaire américaine.
12/12/2025 - 14:00
La Réserve fédérale américaine (Fed) reconduit son architecture régionale sans surprise. La Banque centrale de l’Oncle Sam a confirmé le renouvellement des présidents de ses douze banques régionales pour un nouveau mandat de cinq ans, effectif au 1ᵉʳ mars 2026....
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
12/12/2025 - 11:19
11/12/2025 - 17:42
L’abondance d’or noir se réduit sous l’effet des sanctions / Moscou et Caracas payent la note en novembre
11/12/2025 - 17:00
Sécurité économique : le Parlement européen et le Conseil de l’UE passent à la vitesse supérieure / Accord pour renforcer le dispositif de filtrage des investissements étrangers
11/12/2025 - 16:30
La Fed entre dans une nouvelle phase monétaire / Face aux risques pesant sur l’emploi, elle se place en terrain neutre
11/12/2025 - 11:35