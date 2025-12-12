WAN
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

La Fed joue la continuité au FOMC / Les patrons des antennes régionales renouvelés

Le Conseil des gouverneurs de l’institution de Washington a approuvé le renouvellement pour cinq ans des mandats des dirigeants des Fed régionales. Ceux-ci possèdent un rôle majeur dans la conduite de la politique monétaire américaine.

12/12/2025 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Comité de politique monétaire de la Fed - photo issue du site de la Fed
Comité de politique monétaire de la Fed - photo issue du site de la Fed

La Réserve fédérale américaine (Fed) reconduit son architecture régionale sans surprise. La Banque centrale de l’Oncle Sam a confirmé le renouvellement des présidents de ses douze banques régionales pour un nouveau mandat de cinq ans, effectif au 1ᵉʳ mars 2026.

...
