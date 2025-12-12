Le conseil d’administration de Paris Europlace vient de décider de nommer Olivier Vigna délégué général à compter du 1er janvier 2026.

Pour mémoire, délégué général adjoint de Paris Europlace depuis mars 2021, Olivier Vigna a travaillé ces dernières années aux côtés de Jean-Charles Simon, qui avait informé en septembre le conseil d’administration de son souhait de quitter ses fonctions de délégué général à la fin de l’année 2025.

« Après presque cinq ans comme délégué général adjoint de Paris Europlace, Olivier Vigna est aujourd’hui reconnu par tous pour ses grandes qualités professionnelles et sa connaissance des enjeux de notre place financière. Je suis convaincu qu’il saura poursuivre le développement des travaux de Paris Europlace, et de ses branches l’Institut de la finance durable et Finance Innovation, au service de nos adhérents et de l’expansion de la Place de Paris. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Jean-Charles Simon pour son engagement au service du rayonnement de la place financière de Paris et pour l’action remarquable accomplie ces dernières années », a commenté Augustin de Romanet, président de Paris Europlace.

Après plusieurs expériences au secrétariat général de la Commission bancaire, à l’Inspection générale de la Banque de France puis en tant que chef de service à la Banque de France, Olivier Vigna a été successivement chef économiste de l’Autorité des marchés financiers, de l’Agence France Trésor et de HSBC Continental Europe. Il a rejoint Paris Europlace en tant que délégué général adjoint début 2021.