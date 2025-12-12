WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Fusions, Acquisitions / Generali / BPCE

Fusions, Acquisitions
Generali / BPCE

Le projet BPCE-Generali s’échoue en Italie / Un champion paneuropéen resté au stade du projet

Le rapprochement entre Natixis Investment Managers et Generali devait donner naissance à un champion paneuropéen de la gestion d’actifs. Il s’est finalement heurté aux résistances politiques et actionnariales italiennes. Un échec emblématique des limites de la consolidation financière européenne, malgré une rhétorique toujours intacte.

12/12/2025 - 12:15
PAR François Berthon
Generali, acteur clé d’un projet paneuropéen resté au stade des intentions (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Generali, acteur clé d’un projet paneuropéen resté au stade des intentions (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

L’équation industrielle était solide, mais elle n’a pas survécu au réflexe national. Jeudi soir, BPCE et Generali ont annoncé mettre fin d’un commun accord à ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Banques
BPCE parachève son offensive portugaise / L’accord signé avec l’État et le Fonds de résolution lui ouvre 100 % du capital de Novo Banco
29/10/2025 - 18:17
Banques
Marge d’intérêt : un souffle nouveau pour les banques françaises / La baisse des taux d’août sur l’épargne réglementée prolonge l’élan
11/08/2025 - 18:00
Entreprises / Actions
Generali garde la main dans la séquence Mediobanca / Le sort de Banca Generali reste suspendu à une double échéance
07/08/2025 - 18:00
Entreprises / Actions
BPCE conjugue performance et exécution stratégique / Un deuxième trimestre soutenu sur tous les fronts
06/08/2025 - 11:30
Banques
Résilience confirmée pour les banques européennes en cas de choc majeur / Les stress tests mettent en lumière des capacités d’absorption renforcées
04/08/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
BPCE Partenaire Conseil entre en action / La jeune entité se dote de son binôme de direction
02/07/2025 - 15:00
Asset, Management
BPCE et Generali unissent leurs forces dans la gestion d’actifs / Naissance d’un géant mondial avec 1 900 milliards d’euros sous gestion
21/01/2025 - 15:00
Entreprises / Actions
Un partenariat avec Generali offrirait de nouvelles opportunités à Natixis IM / 2 000 milliards d'euros d'encours potentiels
26/11/2024 - 15:00
 