Fusions, Acquisitions / Generali / BPCE
Fusions, Acquisitions
Generali / BPCE
Le projet BPCE-Generali s’échoue en Italie / Un champion paneuropéen resté au stade du projet
Le rapprochement entre Natixis Investment Managers et Generali devait donner naissance à un champion paneuropéen de la gestion d’actifs. Il s’est finalement heurté aux résistances politiques et actionnariales italiennes. Un échec emblématique des limites de la consolidation financière européenne, malgré une rhétorique toujours intacte.
12/12/2025 - 12:15
L’équation industrielle était solide, mais elle n’a pas survécu au réflexe national. Jeudi soir, BPCE et Generali ont annoncé mettre fin d’un commun accord à ...
