Sur les marchés / Eiffage / CAC 40
Sur les marchés
Eiffage / CAC 40
Comment Eiffage s’est hissé dans le CAC 40 / Un profil européen qui mène une stratégie affirmée
La belle année boursière du spécialiste du BTP et des concessions a été consacrée par l’annonce de son intégration au sein de l’indice phare de la Bourse de Paris jeudi soir. Le résultat d’une reconnaissance, par les marchés, de fondamentaux solides et de mouvements stratégiques entrepris pour se positionner sur des terrains porteurs, le tout au travers d’un ancrage européen bien cultivé.
12/12/2025 - 11:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Edenred, le mal-aimé du CAC 40 / Quand les changements de régulation pèsent plus que les performances financières
12/12/2025 - 09:00
11/12/2025 - 18:57
23/10/2025 - 08:10
Les marchés se crispent après la démission de Sébastien Lecornu / Le CAC 40 recule, la dette française se tend
06/10/2025 - 12:15
Euronext a officiellement fait son entrée au CAC 40 / La récompense de 10 ans de bataille pour créer une entreprise européenne et intégrée
22/09/2025 - 12:00
Eiffage : une européanisation continue qui a du bon / Croissance et renforcement du maillage au rendez-vous depuis le début de l'année
28/08/2025 - 16:00
Eiffage fait le plein de contrats en Allemagne / Près de 950 millions d'euros signés au premier semestre dans ce pays stratégique
21/08/2025 - 15:15
Un trimestre à double vitesse pour les entreprises du SBF 120 / Une croissance (timide) du chiffre d’affaires global en trompe-l’œil
03/06/2025 - 14:00