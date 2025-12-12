Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : le Sénat rejette d’emblée le PLFSS 2026 en nouvelle lecture
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 en séance publique, les sénateurs ont voté en faveur de l’adoption d’une « question préalable », c’est-à-dire une motion leur permettant de rejeter l’ensemble du texte, ce avant l’examen du moindre article.
L’un des fondements de cette motion présentée par la sénatrice Elisabeth Doineau est que le texte issu de l’Assemblée nationale "aggrave le déficit de 4,8 milliards d’euros (à périmètre constant) par rapport à la version adoptée par le Sénat et continue de creuser la dette sociale prise dans son ensemble".
La semaine prochaine, le PLFSS 2026 fera son retour à l’Assemblée nationale pour une lecture définitive.
12/12/2025 - 11:19
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
12/12/2025 - 14:00
11/12/2025 - 17:42
L’abondance d’or noir se réduit sous l’effet des sanctions / Moscou et Caracas payent la note en novembre
11/12/2025 - 17:00
Sécurité économique : le Parlement européen et le Conseil de l’UE passent à la vitesse supérieure / Accord pour renforcer le dispositif de filtrage des investissements étrangers
11/12/2025 - 16:30
La Fed entre dans une nouvelle phase monétaire / Face aux risques pesant sur l’emploi, elle se place en terrain neutre
11/12/2025 - 11:35