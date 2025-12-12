Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 en séance publique, les sénateurs ont voté en faveur de l’adoption d’une « question préalable », c’est-à-dire une motion leur permettant de rejeter l’ensemble du texte, ce avant l’examen du moindre article.

L’un des fondements de cette motion présentée par la sénatrice Elisabeth Doineau est que le texte issu de l’Assemblée nationale "aggrave le déficit de 4,8 milliards d’euros (à périmètre constant) par rapport à la version adoptée par le Sénat et continue de creuser la dette sociale prise dans son ensemble".

La semaine prochaine, le PLFSS 2026 fera son retour à l’Assemblée nationale pour une lecture définitive.