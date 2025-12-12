Sur les marchés / Edenred / CAC 40
Plongé dans une tempête boursière qui contraste avec des résultats pourtant solides, Edenred s’apprête à quitter le CAC 40 après deux ans et demi mouvementés. Victime d’un triple choc réglementaire en France, en Italie et au Brésil, le spécialiste des services prépayés voit sa valorisation s’effriter malgré une croissance opérationnelle robuste et un nouveau plan stratégique ambitieux. Un paradoxe saisissant qui illustre, plus que jamais, la fragilité des marchés face aux aléas politiques et aux revirements réglementaires.
