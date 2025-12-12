WAN
Sur les marchés / Edenred / CAC 40

Sur les marchés
Edenred / CAC 40

Edenred, le mal-aimé du CAC 40 / Quand les changements de régulation pèsent plus que les performances financières

Plongé dans une tempête boursière qui contraste avec des résultats pourtant solides, Edenred s’apprête à quitter le CAC 40 après deux ans et demi mouvementés. Victime d’un triple choc réglementaire en France, en Italie et au Brésil, le spécialiste des services prépayés voit sa valorisation s’effriter malgré une croissance opérationnelle robuste et un nouveau plan stratégique ambitieux. Un paradoxe saisissant qui illustre, plus que jamais, la fragilité des marchés face aux aléas politiques et aux revirements réglementaires.

12/12/2025 - 09:00
PAR Alexandra Milleret
Bertrand Dumazy (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Bertrand Dumazy (Photo by JOEL SAGET / AFP)
