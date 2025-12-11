WAN
Edenred / Euronext / Eiffage

Entreprises / Actions
Edenred / Euronext / Eiffage

Alerte : Edenred sort du CAC 40 au profit d’Eiffage

Rentré au CAC 40 en juin 2023, Edenred en sort moins deux ans et demi plus tard. Il faut dire aussi qu’Edenred signe la plus forte baisse parmi les valeurs de l’indice depuis le début de l’année (-41 %). Et c’est le groupe Eiffage qui le remplacera au sein du CAC 40, comme vient de le décider le conseil scientifique des indices d’Euronext Paris. 

A noter qu'Edenred sort également du CAC 40 ESG. 

11/12/2025 - 18:57
PAR Alexandra Milleret
Edenred (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
Edenred (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
