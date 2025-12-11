Entreprises / Actions / Edenred / Euronext / Eiffage
Alerte : Edenred sort du CAC 40 au profit d’Eiffage
Rentré au CAC 40 en juin 2023, Edenred en sort moins deux ans et demi plus tard. Il faut dire aussi qu’Edenred signe la plus forte baisse parmi les valeurs de l’indice depuis le début de l’année (-41 %). Et c’est le groupe Eiffage qui le remplacera au sein du CAC 40, comme vient de le décider le conseil scientifique des indices d’Euronext Paris.
A noter qu'Edenred sort également du CAC 40 ESG.
11/12/2025 - 18:57
