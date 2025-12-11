Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : Kyriakos Pierrakakis nommé président de l’Eurogroupe
Le ministre grec des Finances a été choisi pour prendre la présidence de l’instance informelle réunissant les 20 ministres des Finances de la zone euro. Son mandat dure deux ans et demi.
Il prend la suite de Paschal Donohoe, ancien ministre des Finances de l’Irlande parti à la Banque mondiale.
Le président de l'Eurogroupe a notamment pour rôle d'établir les ordres du jour des réunions et d'élaborer le programme de travail à long terme de l'instance. En outre, il représente les ministres des Finances de la zone euro dans les enceintes internationales, par exemple au G7 Finances.
11/12/2025 - 17:42
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
L’abondance d’or noir se réduit sous l’effet des sanctions / Moscou et Caracas payent la note en novembre
11/12/2025 - 17:00
Sécurité économique : le Parlement européen et le Conseil de l’UE passent à la vitesse supérieure / Accord pour renforcer le dispositif de filtrage des investissements étrangers
11/12/2025 - 16:30
La Fed entre dans une nouvelle phase monétaire / Face aux risques pesant sur l’emploi, elle se place en terrain neutre
11/12/2025 - 11:35
Une nouvelle année à la hausse semble possible pour les métaux précieux / La politique de Donald Trump est à même de les rendre attractifs
11/12/2025 - 10:00
Transition verte : promesses d’emplois et fractures sociales / L’OCDE alerte sur l’urgence d’adapter les politiques visant le marché du travail
11/12/2025 - 09:00