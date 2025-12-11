Le ministre grec des Finances a été choisi pour prendre la présidence de l’instance informelle réunissant les 20 ministres des Finances de la zone euro. Son mandat dure deux ans et demi.

Il prend la suite de Paschal Donohoe, ancien ministre des Finances de l’Irlande parti à la Banque mondiale.

Le président de l'Eurogroupe a notamment pour rôle d'établir les ordres du jour des réunions et d'élaborer le programme de travail à long terme de l'instance. En outre, il représente les ministres des Finances de la zone euro dans les enceintes internationales, par exemple au G7 Finances.