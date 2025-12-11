Start-up / Parlement européen / Start-up / europe
Le "28ème régime" européen pour les entreprises innovantes commence à se dessiner / Les eurodéputés de la commission des affaires juridiques s'accordent sur plusieurs recommandations
La commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté, jeudi, une série de recommandations relatives à une prochaine proposition de la Commission européenne, qui portera sur la création d’un nouveau cadre juridique promettant de soutenir les entreprises innovantes. Entre la création d'un statut harmonisé, la numérisation et la rapidité de l'enregistrement, ou des suggestions visant à permettre aux sociétés de retenir les meilleurs talents, le mot d'ordre est clair : offrir aux start-ups et scale-ups des outils qui leur permettront de se développer et de grandir au sein de l'Union européenne.
11/12/2025 - 17:30
