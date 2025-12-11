WAN
Russie; Venezuela; Opep

Macro-économie / Taux / pétrole / Demande mondiale / Agence internationale de l'énergie

Macro-économie / Taux
pétrole / Demande mondiale / Agence internationale de l'énergie

L’abondance d’or noir se réduit sous l’effet des sanctions / Moscou et Caracas payent la note en novembre

Des exportations de pétrole en provenance de Russie et du Venezuela qui dégringolent en novembre et se traduisent dans les données de l’Agence internationale de l’énergie par une diminution de l’offre mondiale d’or noir de près de 610 000 barils par jour. Des flux réduits qui s’expliquent par les sanctions appliquées contre les deux régimes autoritaires. Pas de quoi menacer un marché pétrolier pour lequel les différents observateurs continuent à tabler sur un large surplus d’offre en 2026.

11/12/2025 - 17:00
PAR Henri Bomont
Pétrolier russe. Photo by Handout / Havariekommando / AFP
Pétrolier russe. Photo by Handout / Havariekommando / AFP
