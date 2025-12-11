Macro-économie / Taux / pétrole / Demande mondiale / Agence internationale de l'énergie
Macro-économie / Taux
pétrole / Demande mondiale / Agence internationale de l'énergie
L’abondance d’or noir se réduit sous l’effet des sanctions / Moscou et Caracas payent la note en novembre
Des exportations de pétrole en provenance de Russie et du Venezuela qui dégringolent en novembre et se traduisent dans les données de l’Agence internationale de l’énergie par une diminution de l’offre mondiale d’or noir de près de 610 000 barils par jour. Des flux réduits qui s’expliquent par les sanctions appliquées contre les deux régimes autoritaires. Pas de quoi menacer un marché pétrolier pour lequel les différents observateurs continuent à tabler sur un large surplus d’offre en 2026.
11/12/2025 - 17:00
