Sécurité économique : le Parlement européen et le Conseil de l’UE passent à la vitesse supérieure / Accord pour renforcer le dispositif de filtrage des investissements étrangers

Pour combler les failles de son dispositif de surveillance, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen se sont accordés pour uniformiser et durcir le contrôle des capitaux venus de pays tiers. L'objectif est d'acter un filtrage obligatoire, étendu aux secteurs stratégiques et assorti d’une coopération renforcée entre États membres.

 

11/12/2025 - 16:30
PAR Yoann Defrance
L’Union européenne (UE) veut resserrer les mailles du filet. Jeudi, députés ...

