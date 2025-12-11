Le Crédit Mutuel Arkéa muscle son organisation en nommant Guénolé Quéau à la tête d’une nouvelle direction Développement et Marketing, stratégique pour son pôle Banque de détail. Aux commandes d’une équipe de 114 collaborateurs, l’homme de 39 ans aura pour mission de mettre en œuvre le plan “Faire 2030”, qui ambitionne de faire de la banque l’établissement de référence en Bretagne et dans le Sud-Ouest.