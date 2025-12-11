Entreprises / Actions / Exosens / Theon International / SBF120
Exosens confirme sa place de choix auprès des forces armées européennes / Un contrat record à 500 millions d'euros aux côtés de Theon International
L’entreprise française spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d’amplification, de détection et d’imagerie a annoncé, en partenariat avec Theon International, avoir signé un contrat qu’elle estime être le plus important dans l’histoire des technologies de vision nocturne, destiné à fournir majoritairement les forces armées allemandes. Une annonce saluée à la Bourse de Paris.
11/12/2025 - 14:00
