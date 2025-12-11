WAN
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

La Fed entre dans une nouvelle phase monétaire / Face aux risques pesant sur l’emploi, elle se place en terrain neutre

Avec la nouvelle réduction de 25 points de base du taux directeur de l’institution de Washington, celui-ci évolue probablement dans une zone neutre, a fait valoir le président Jerome Powell. L’an prochain, le Comité de politique monétaire prévoit une seule baisse de taux alors que l’inflation devrait se situer encore sensiblement au-dessus de 2 %.

11/12/2025 - 11:35
PAR Yoann Defrance
Jerome Powell, président de la Fed - SAUL LOEB / AFP
Jerome Powell, président de la Fed - SAUL LOEB / AFP

Et de trois. Pour sa troisième réunion d’affilée, le Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) ...

