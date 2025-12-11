Droit des sociétés / Cabinet d'avocats d'affaires
Jeantet accueille Clément Wierre / Le cabinet renforce son pôle "Résolution des litiges" avec l’arrivée d’un des associés de Peltier Juvigny Marpeau
Clément Wierre, associé chez Peltier Juvigny Marpeau & Associés, rejoindra début 2026 Jeantet pour y apporter une expertise renforcée en contentieux civil, commercial, boursier et pénal des affaires. Son arrivée s’inscrit dans la montée en puissance du pôle Résolution des litiges du cabinet, qui poursuit son développement sur la place parisienne.
11/12/2025 - 11:00
Alors que le cabinet d’avocats d’affaires indépendant, Peltier Juvigny Marpeau & Associés, créé en 2014, ...
