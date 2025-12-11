Le cabinet renforce son pôle "Résolution des litiges" avec l’arrivée d’un des associés de Peltier Juvigny Marpeau

Clément Wierre, associé chez Peltier Juvigny Marpeau & Associés, rejoindra début 2026 Jeantet pour y apporter une expertise renforcée en contentieux civil, commercial, boursier et pénal des affaires. Son arrivée s’inscrit dans la montée en puissance du pôle Résolution des litiges du cabinet, qui poursuit son développement sur la place parisienne.