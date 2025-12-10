Sur proposition du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, Clara Chappaz a été nommée ambassadrice pour le numérique et l'intelligence artificielle lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 décembre. Elle succède ainsi à Henri Verdier, qui était ambassadeur pour le numérique avant de devenir en octobre le directeur général de la Fondation Inria.

Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle (IA) et du Numérique au sein du gouvernement de François Bayrou, cette ancienne haute cadre de Vestiaire Collective a été la directrice générale de la Mission French Tech (rattachée à Bercy, dont la mission est de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-ups françaises) de 2021 à septembre 2024. Clara Chappaz avait alors intégré l’équipe gouvernementale de Michel Barnier, en tant que secrétaire d’Etat chargée de l’IA et du Numérique, avant de poursuivre son travail au sein de celle de François Bayrou, cette fois donc en tant que ministre déléguée.

Son mandat a notamment été marqué par la tenue du Sommet mondial pour l’action sur l’IA de Paris en février, ou encore par le lancement du plan « Osez l’IA » en juillet, destiné à accélérer l’adoption de la technologie dans les entreprises françaises.