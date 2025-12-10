En vendant Safran Passenger Innovations, activité héritée du rachat de Zodiac, Safran se défait d’un métier désormais jugé non stratégique. Cette opération intervient alors que le groupe envisage également de céder une partie plus large de ses activités de cabines.

Safran avance dans la rationalisation de l’ex-Zodiac /

Olivier Andriès, le directeur général de Safran (Photo by ERIC LALMAND / Belga / AFP)

Il y a tout juste un an, lors de son Capital Markets Day, Safran avait fait figurer la rationalisation de son portefeuille parmi ses priorités ...