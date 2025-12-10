Entreprises / Actions / Safran
Entreprises / Actions
Safran
Safran avance dans la rationalisation de l’ex-Zodiac / Safran Passenger Innovations cédée à Kingswood
En vendant Safran Passenger Innovations, activité héritée du rachat de Zodiac, Safran se défait d’un métier désormais jugé non stratégique. Cette opération intervient alors que le groupe envisage également de céder une partie plus large de ses activités de cabines.
10/12/2025 - 17:37
Il y a tout juste un an, lors de son Capital Markets Day, Safran avait fait figurer la rationalisation de son portefeuille parmi ses priorités ...
