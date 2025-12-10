WAN
SQUARE
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Entreprises / Actions / Safran

Entreprises / Actions
Safran

Safran avance dans la rationalisation de l’ex-Zodiac / Safran Passenger Innovations cédée à Kingswood

En vendant Safran Passenger Innovations, activité héritée du rachat de Zodiac, Safran se défait d’un métier désormais jugé non stratégique. Cette opération intervient alors que le groupe envisage également de céder une partie plus large de ses activités de cabines.

10/12/2025 - 17:37
PAR François Berthon
Olivier Andriès, le directeur général de Safran (Photo by ERIC LALMAND / Belga / AFP)
Olivier Andriès, le directeur général de Safran (Photo by ERIC LALMAND / Belga / AFP)

Il y a tout juste un an, lors de son Capital Markets Day, Safran avait fait figurer la rationalisation de son portefeuille parmi ses priorités ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
