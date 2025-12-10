Dirigeants, gouvernance
Dirigeants, gouvernance
La direction d’Amazon en France va changer de visage / Un habitué de la firme pour succéder à Frédéric Duval
La filiale française du géant américain s'apprête à changer de directeur général. En poste depuis une décennie et présent au sein du groupe depuis vingt ans, Frédéric Duval quittera ses fonctions en février prochain. Jean-Baptiste Thomas, qui officie chez Amazon depuis 2009, lui succèdera ainsi, tout en cumulant ce poste avec celui qu'il occupe déjà.
10/12/2025 - 18:00
Alors qu’Amazon vient de fêter ...
