Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Alerte : la Fed baisse son taux d’intérêt directeur

Comme escompté, le Comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed) a choisi d’abaisser de 25 points de base son taux d’intérêt directeur. Il s’établit désormais dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

 

Trois membres du FOMC ont voté contre cette décision : le gouverneur Stephen Miran, qui plaidait pour une baisse de 50 points de base, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, ainsi que Jeffrey Schmid, patron de la Fed de Kansas City, qui souhaitaient tous deux laisser le taux inchangé.

 

En 2025, l'institution de Washington aura diminué son taux d'intérêt directeur de 75 points de base.

10/12/2025 - 20:01
PAR Yoann Defrance
Jerome Powell, président de la Fed - JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jerome Powell, président de la Fed - JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
