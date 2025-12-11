WAN
Une nouvelle année à la hausse semble possible pour les métaux précieux / La politique de Donald Trump est à même de les rendre attractifs

Leurs croissances ont été remarquées et remarquables depuis le début de l’année 2026, les métaux précieux – qu’il s’agisse de l’or ou de l’argent – pourraient voir leur dynamique se prolonger en 2026. Pour autant, chez Macquarie Group on n’exclut pas qu’un pic à court terme soit atteint et qu’une relative stabilité soit à l’ordre du jour lors des mois à venir.

11/12/2025 - 10:00
PAR Henri Bomont
Lingot d'or. Photo by ULI DECK / dpa Picture-Alliance via AFP
Lingot d'or. Photo by ULI DECK / dpa Picture-Alliance via AFP
