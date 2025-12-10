WAN
Régulation / Concurrence / AMF

Régulation / Concurrence
AMF

Alerte : Marie-Anne Barbat-Layani élue au management board de l’ESMA

La présidente de l’Autorité des marchés financiers vient d’être élue membre du "management board" de l’ESMA (Autorité des marchés financiers européenne).

Pour mémoire, ce board compte six membres autour de sa présidente Verena Ross, qui a annoncé, de manière inattendue, qu’elle ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat. Elle quittera donc la présidence de l’ESMA en novembre 2026.

10/12/2025 - 15:47
PAR Alexandra Milleret
Marie-Anne Barbat-Layani (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Marie-Anne Barbat-Layani (Photo by JOEL SAGET / AFP)
