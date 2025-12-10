Publications, Résultats
L’horizon de Figeac Aéro est bien dégagé / Un carnet de commandes qui profite de celui des grands avionneurs
L’équipementier aéronautique a profité de sa publication semestrielle pour confirmer ses objectifs annuels et à moyen terme, grâce à une activité portée par la progression de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP. Le deuxième semestre devrait être placé sous le signe de l'accélération et de l'amélioration de ses free cash flows.
10/12/2025 - 16:20
Figeac Aéro a ses objectifs annuels bien en ligne de ...
