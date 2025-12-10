WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Publications, Résultats

Publications, Résultats

L’horizon de Figeac Aéro est bien dégagé / Un carnet de commandes qui profite de celui des grands avionneurs

L’équipementier aéronautique a profité de sa publication semestrielle pour confirmer ses objectifs annuels et à moyen terme, grâce à une activité portée par la progression de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP. Le deuxième semestre devrait être placé sous le signe de l'accélération et de l'amélioration de ses free cash flows.

10/12/2025 - 16:20
PAR Noémie Helvig
(Photo by Thierry GRUN / Only France via AFP)
(Photo by Thierry GRUN / Only France via AFP)

Figeac Aéro a ses objectifs annuels bien en ligne de ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Publications, Résultats
Des bénéfices européens nettement supérieurs aux attentes / Un contraste marqué avec la récession des small et mid caps françaises
27/11/2025 - 18:00
Publications, Résultats
Franck Marilly ébauche son plan de transformation pour Rémy Cointreau / Les marchés l’ont entendu
27/11/2025 - 16:00
Publications, Résultats
Comment L’Oréal fait figure de modèle de déploiement de l’IA / Focaliser sur un cas d’usage vertical, investir dans les talents et savoir résister aux tendances numériques
21/11/2025 - 11:00
Publications, Résultats
Vallourec continue de tenir ses promesses / Et pousse les feux aux Etats-Unis
14/11/2025 - 16:00
Publications, Résultats
ArcelorMittal perçoit des signaux positifs pour les temps à venir / Tandis que ses résultats trimestriels font preuve de résilience
06/11/2025 - 11:30
 